Эксперты дали советы для желающих купить инвестиционные монеты

Россияне, которые планируют приобрести драгоценный металл, могут выбирать не только из золотых слитков, но также из памятных и инвестиционных монет, пишет «Коммерсант».
Сейчас по всему миру фиксируется рост спроса на вложения в золото. Это привело к тому, что тройская унция торгуется на уровне в 1,9 тысячи долларов. Похожая ситуация наблюдается и в России: стоимость грамма драгметалла на внутреннем рынке составляет 4,3 тысячи рублей.
Руководство Центробанка РФ в нынешнем году собирается выпустить золотой червонец, но желающие в любой момент могут купить памятные и инвестиционные монеты.
Ценность первых определяется тиражом выпуска и качеством изготовления, а стоимость вторых приближена к ценовым показателям металла, из которого они изготовлены. Однако эксперты предупредили, что при таких инвестициях следует учитывать низкую ликвидность.