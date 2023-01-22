Эксперты дали советы для желающих купить инвестиционные монеты

Сейчас по всему миру фиксируется рост спроса на вложения в золото. Это привело к тому, что тройская унция торгуется на уровне в 1,9 тысячи долларов. Похожая ситуация наблюдается и в России: стоимость грамма драгметалла на внутреннем рынке составляет 4,3 тысячи рублей.