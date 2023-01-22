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Эксперты дали советы для желающих купить инвестиционные монеты

Экономика
Эксперты дали советы для желающих купить инвестиционные монеты

Россияне, которые планируют приобрести драгоценный металл, могут выбирать не только из золотых слитков, но также из памятных и инвестиционных монет, пишет «Коммерсант».

Сейчас по всему миру фиксируется рост спроса на вложения в золото. Это привело к тому, что тройская унция торгуется на уровне в 1,9 тысячи долларов. Похожая ситуация наблюдается и в России: стоимость грамма драгметалла на внутреннем рынке составляет 4,3 тысячи рублей.

Руководство Центробанка РФ в нынешнем году собирается выпустить золотой червонец, но желающие в любой момент могут купить памятные и инвестиционные монеты.

Ценность первых определяется тиражом выпуска и качеством изготовления, а стоимость вторых приближена к ценовым показателям металла, из которого они изготовлены. Однако эксперты предупредили, что при таких инвестициях следует учитывать низкую ликвидность.
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