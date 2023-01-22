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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Линичук вернулась в Россию из США

Спорт
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Линичук вернулась в Россию из США

Прославленная советская фигуристка Наталья Линичук прилетела в Российскую Федерацию.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук вернулась в Россию из США. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Российская газета». Источник утверждает, что Линичук присутствовала на Кубке Первого канала, который проходит в Москве.

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду уехала в США в 90-х. Линичук работала тренером. Под ее руководством Татьяна Навка и Роман Костомаров стали олимпийскими чемпионами 2006 года.
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