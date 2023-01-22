Жительница Каховки стала жертвой обстрелов со стороны украинских военных

Каховка в Херсонской области накануне подверглась обстрелам со стороны подразделений ВСУ. Смертельные ранения получила местная жительница. Еще одну женщину госпитализировали со взрывной травмой. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
Известно, что гражданка погибла в районе музыкальной школы. Другие детали случившегося устанавливаются.
Представитель экстренных служб региона отметил, что украинские военные выпустили по населенному пункту четыре снаряда из ствольной артиллерии. Оказались повреждены частные дома.