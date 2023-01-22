Пьяный водитель разбил несколько машин и снес остановку на Ириновском проспекте

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге пьяного лихача. Водитель успел совершить несколько аварий на Ириновском проспекте.
По словам пользователей соцсетей, нетрезвый водитель ехал по придомовой территории и задел несколько автомобилей. Затем мужчина снес автобусную остановку. Машина после этого вылетела на тротуар, сразу же подбежали правоохранители и вытащили нарушителя из салона.
Ранее пьяный автомобилист устроил аварию в Рязани. Мужчина протаранил продуктовый павильон. Медпомощь потребовалась покупателю.