Марго Робби поделилась секретом съемок постельных сцен с Ди Каприо

Актриса Марго Робби вспомнила, как снимались постельные сцены с участием ее коллеги по фильму «Волк с Уолл-Стрит» Леонардо Ди Каприо. Знаменитость поделилась секретом работы над пикантными эпизодами.
По словам звезды «Отряда самоубийц», обычно актеры не снимаются в постельных сценах полностью раздетыми. Им выдают специальные приспособления — меркины. Это что-то вроде парика для гениталий, пояснила Робби в подкасте Nova.
«На съемках «Волка с Уолл-стрит» была целая комната с меркинами», — поделилась актриса.
При этом знаменитость утверждает, что ее нагота в постельных сценах с Ди Каприо была настоящей. Это далось Робби непросто, и она сильно нервничала перед съемками. Чтобы справиться с волнением, ей пришлось сделать «пару уколов текилы», пошутила актриса.
Зато после такого опыта голливудская звезда перестала бояться пикантных эпизодов в кино. Робби обрела уверенность в себе, что помогло ей в дальнейшей работе.