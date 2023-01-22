Марго Робби поделилась секретом съемок постельных сцен с Ди Каприо

При этом знаменитость утверждает, что ее нагота в постельных сценах с Ди Каприо была настоящей. Это далось Робби непросто, и она сильно нервничала перед съемками. Чтобы справиться с волнением, ей пришлось сделать «пару уколов текилы», пошутила актриса.