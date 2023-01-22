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Марго Робби поделилась секретом съемок постельных сцен с Ди Каприо

Шоу-бизнес
Марго Робби поделилась секретом съемок постельных сцен с Ди Каприо

Актриса Марго Робби вспомнила, как снимались постельные сцены с участием ее коллеги по фильму «Волк с Уолл-Стрит» Леонардо Ди Каприо. Знаменитость поделилась секретом работы над пикантными эпизодами.

По словам звезды «Отряда самоубийц», обычно актеры не снимаются в постельных сценах полностью раздетыми. Им выдают специальные приспособления — меркины. Это что-то вроде парика для гениталий, пояснила Робби в подкасте Nova.

«На съемках «Волка с Уолл-стрит» была целая комната с меркинами», — поделилась актриса.

При этом знаменитость утверждает, что ее нагота в постельных сценах с Ди Каприо была настоящей. Это далось Робби непросто, и она сильно нервничала перед съемками. Чтобы справиться с волнением, ей пришлось сделать «пару уколов текилы», пошутила актриса.

Зато после такого опыта голливудская звезда перестала бояться пикантных эпизодов в кино. Робби обрела уверенность в себе, что помогло ей в дальнейшей работе.
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