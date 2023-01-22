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Власти Великобритании подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

Экономика
Власти Великобритании подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

Оператор единой энергетической системы Великобритании National Grid поручил подготовить к работе три резервные угольные электростанции.

Соответствующая мера призвана придать населению страны уверенность в обеспеченности энергией в понедельник, отмечается в заявлении National Grid.

Согласно данным оператора, опубликованное уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использоваться 23 января. National Grid также обратился к потребителям с просьбой использовать электроэнергию «в обычном режиме».

Политикам ЕС не хватит воли, чтобы исправить свои же ошибки, которые привели к энергокризису. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказал эксперт-международник Владимир Джаралла.
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