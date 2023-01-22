Власти Великобритании подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

Оператор единой энергетической системы Великобритании National Grid поручил подготовить к работе три резервные угольные электростанции.
Соответствующая мера призвана придать населению страны уверенность в обеспеченности энергией в понедельник, отмечается в заявлении National Grid.
Согласно данным оператора, опубликованное уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использоваться 23 января. National Grid также обратился к потребителям с просьбой использовать электроэнергию «в обычном режиме».
Политикам ЕС не хватит воли, чтобы исправить свои же ошибки, которые привели к энергокризису. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказал эксперт-международник Владимир Джаралла.