Обгоревший труп мужчины обнаружили в подъезде дома в Казахстане

Смертельный пожар ранее произошел в Амурской области. На месте возгорания в частном доме были найдены трупы двух детей 13 и 14 лет. Спастись удалось пожилым родственникам подростков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.