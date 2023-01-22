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Обгоревший труп мужчины обнаружили в подъезде дома в Казахстане

Происшествия
Обгоревший труп мужчины обнаружили в подъезде дома в Казахстане

В городе Костанай обнаружили труп мужчины. Обгоревший труп лежал на лестничной площадке между девятым и десятым этажом.

Тело обнаружили правоохранители, которые приехали на вызов после получения информации о возгорании мусора в подъезде.

Смертельный пожар ранее произошел в Амурской области. На месте возгорания в частном доме были найдены трупы двух детей 13 и 14 лет. Спастись удалось пожилым родственникам подростков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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