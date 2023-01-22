«Охота жить» стала первым премьерным спектаклем в новом сезоне Театра Олега Табакова

Он отметил, что для Театра Олега Табакова «Охота жить» стал невероятно сложной постановкой, так как в ней задействована очень сложная механизация. В основу спектакля легли сразу девять рассказов Шукшина, в том числе «Материнское сердце» и «Классный водитель», сообщает ТАСС.