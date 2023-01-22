«Охота жить» стала первым премьерным спектаклем в новом сезоне Театра Олега Табакова

Театр Олега Табакова представил первую премьеру в новом сезоне. Ей стал спектакль «Охота жить», основанный на рассказах актера, сценариста и писателя Василия Шукшина.
Худрук театра Владимир Машков заявил, что центральным образом постановки стал чувствующий человек, живущий в России. Персонажи спектакля живут ярко, иногда не задумываясь о последствиях.
Он отметил, что для Театра Олега Табакова «Охота жить» стал невероятно сложной постановкой, так как в ней задействована очень сложная механизация. В основу спектакля легли сразу девять рассказов Шукшина, в том числе «Материнское сердце» и «Классный водитель», сообщает ТАСС.