В Financial Times объяснили, почему Киев требует от Европы именно танки Leopard 2

Киев требует у Запада танки Leopard, поскольку они легче американских аналогов и славятся большей надежностью, чем предложенные Великобританией Challenger, пишет зарубежное издание Financial Times.
В колонке для FT обозреватель Джон Пол Рэтбоун отметил, что Киев стремится перейти на оборудование западного образца, чтобы не испытывать недостатка в боеприпасах. Больше всего Украина рассчитывает на получение надежных немецких машин Leopard 2.
«Он легче и проще заправляется, чем американский танк Abrams, который приводится в движение прожорливым газотурбинным двигателем», — заметил Рэтбоун.
Ранее министры обороны стран НАТО провели саммит в ФРГ, но соглашение о поставках танков так и не было принято. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что виной тому — позиция канцлера Германии Олафа Шольца.