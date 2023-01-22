В Financial Times объяснили, почему Киев требует от Европы именно танки Leopard 2

В колонке для FT обозреватель Джон Пол Рэтбоун отметил, что Киев стремится перейти на оборудование западного образца, чтобы не испытывать недостатка в боеприпасах. Больше всего Украина рассчитывает на получение надежных немецких машин Leopard 2.