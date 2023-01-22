Credit Suisse: ослабление доллара не приведет к появлению новой мировой валюты

По мнению швейцарских экспертов, наиболее реалистичным вариантом является первый, а остальные два они назвали «крайне маловероятными». Дело в том, что для создания нового валютного гегемона, который смог бы заменить на мировой арене доллар, нужен высокий уровень политического союзничества на межгосударственном уровне, но оно в современной геополитической ситуации недостижимо.