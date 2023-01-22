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Credit Suisse: ослабление доллара не приведет к появлению новой мировой валюты

Credit Suisse: ослабление доллара не приведет к появлению новой мировой валюты

Появление новой мировой валюты, которая сможет заменить ослабевающий доллар, в ближайшее время маловероятно. К такому выводу пришли аналитики швейцарского банка Credit Suisse, пишет «Свободная пресса».

Экономисты опубликовали доклад «Будущее мировой монетарной системы», в котором рассмотрели три возможных сценария ее развития. В частности, они предположили возникновение многополярной финансовой системы, создание единой глобальной валюты и появление валюты-гегемона из числа существующих.

По мнению швейцарских экспертов, наиболее реалистичным вариантом является первый, а остальные два они назвали «крайне маловероятными». Дело в том, что для создания нового валютного гегемона, который смог бы заменить на мировой арене доллар, нужен высокий уровень политического союзничества на межгосударственном уровне, но оно в современной геополитической ситуации недостижимо.
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