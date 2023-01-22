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Власти Буркина-Фасо доставили товары первой необходимости в Северную область республики

Весь мир
Власти Буркина-Фасо доставили товары первой необходимости в Северную область республики

Уагадугу, 22 января. Власти Буркина-Фасо совместно с Вооруженными силами республики доставили товары первой необходимости в город Титао на севере страны.

В населенном пункте возникла тяжелая ситуация с продовольствием из-за отсутствия безопасности. Ранее администрация региона заблокировала пути в район по причине нападения боевиков.

Однако совместная операция Вооруженных сил Буркина-Фасо и местных органов безопасности позволила доставить конвой с грузом в город. Он включал в себя предметы первой необходимости, продукты питания и различные коммерческие товары.

«Наконец-то прибыла долгожданная помощь. Мы испытываем облегчение, потому что в городе практически не оставалось еды», — сообщил один из местных жителей.

Ранее сотрудники силовых структур Буркина-Фасо освободили из плена радикалов 66 заложников. Бойцы спецподразделений обнаружили лагерь боевиков и, благодаря скоординированным действиям, нейтрализовали террористов и вызволили похищенных.
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