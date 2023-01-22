Проклова оказалась в инвалидном кресле после пяти спектаклей со сломанной ногой

Актриса Елена Проклова вынуждена перемещаться в инвалидном кресле. Звезда отечественного кино попала в него после того, как отыграла пять спектаклей со сломанной ногой.
Несчастный случай произошел с артисткой три недели назад во время гастролей в Крыму. На репетиции Проклова неудачно подвернула левую ногу. Превозмогая боль, актриса отыграла спектакль и только на следующий день обратилась к врачам.
Выяснилось, что у знаменитости перелом стопы со смещением. В больнице артистке наложили гипс. Однако это не помешало звезде кино отыграть еще пять спектаклей.
После возвращения в Москву Проклова легла в Боткинскую больницу. Там ей сделали сложную операцию, вживив в стопу титановую пластину.
Актрису выписали из больницы, но она передвигается в инвалидном кресле, рассказали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. На левой ноге артистка носит ортез.
Несмотря на перелом, Проклова продолжает трудиться. По словам актрисы, 1 февраля ей должны снять гипс, а до этого момента она будет трудиться в таком состоянии.