Профессор Кошкин рассказал о трансформации мировой системы на фоне украинского кризиса

Наблюдается процесс переустройства глобальной системы, который выводит на арену новые регионы, превращающиеся в центры влияния. Таким мнением с редакцией ФАН поделился доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин, комментируя украинский кризис.
Попытка Вашингтона применить Украину для демонтажа России провалилась. Вместо этого баланс сил меняется не в пользу США, пишет ливанское издание Ad-Diyar.
Профессор Андрей Кошкин напомнил о крахе глобального порядка, существовавшего в период холодной войны. Тогда Соединенные Штаты и Москва делили между собой сферы влияния.
«Сейчас мы видим, что постоянно идет процесс переустройства мира. Когда саморазрушился Советский Союз, произошло стремительное изменение биполярной конструкции на монополярную во главе с США. СССР был второй экономикой, ядерной державой и наряду с Соединенными Штатами действовал на Африканском континенте, выстраивая отношения с третьим миром в свою пользу», — отметил эксперт.
Собеседник обратил внимание на три главных центра, стоящие у истоков трансформации глобальной системы. Он выделил разные подходы этих государств.
«Сложилась ситуация, когда треугольник Китай—США—Россия стали опорой конструкции, формирующей новое мироустройство. Здесь каждая держава преследует свою цель. Мы за соблюдение международного права и многополярность. Американцы продолжают цепляться алчно за однополярный мир. Китай хочет найти себя», — констатировал Кошкин.
Доктор также указал на корыстные интересы Вашингтона. С помощью конфликта в «незалежной» он желает удержать гегемонию.
«Процесс, развернувшийся вокруг Украины, не меняет резко баланс сил. США используют ее для сохранения прежнего порядка. Но идет вызревание и подъем новых центров, которые меняют баланс сил в мире», — подчеркнул эксперт.
Профессор отметил, что чрезмерное увлечение Вашингтона бывшей УССР не позволяет гегемону контролировать процессы в других уголках планеты. По его мнению, активизируются центры влияния далеко за пределами североатлантической географии.
«Теперь фокус глобальных усилий концентрируется на Индо-тихоокеанском регионе. Южноазиатское направление формирует новый мощнейший потенциал», — резюмировал Кошкин.
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