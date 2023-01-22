Премьер Сербии Брнабич: решение вопроса по Косово будет принято с учетом мнения граждан

Сербия намерена принимать решение по Косово и Метохии вместе со своим народом. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.
Политик выступила в эфире TV Pink. По ее словам, Белград ничего не скрывает по ситуации вокруг Косово. Правительство продолжит бороться за страну во всех смыслах.
«Все будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжелые решения будем принимать с народом, а ответственность понесем мы», – сказал политик.
Напомним, что кабинет министров Сербии проведет 23 января заседание по Косово и Метохии. Затем состоится обращение президента Александра Вучича к соотечественникам.
Ранее Александр Вучич выступил после переговоров с представителями ЕС и США в Давосе. Он заявил, что Сербия в ближайшее время столкнется с тяжелыми временами.