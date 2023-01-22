Врач Провоторова объяснила, какие обследования нужны мужчинам и женщинам после 55 лет

Как мужчинам и женщинам заботиться о своем здоровье после 55 лет, рассказала врач-инфекционист Центра молекулярной диагностики СMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Прежде всего нужно измерить окружность талии. У женщин она должна составлять не более 80 см, у мужчин — не более 94-х. Если талия больше этих значений, речь идет об «абдоминальном» или «яблочном» типе ожирения, пояснила врач.
«В этом случае точно следует измерить уровень глюкозы или гликированного (гликозилированного) гемоглобина — он отражает уровень глюкозы в течение последних трех месяцев», — посоветовала собеседница «Газеты.Ru».
Если окружность талии составляет 85-90 сантиметров, рекомендуется уточнить показатели липидного обмена, посоветовала Маргарита Провоторова. Речь идет о холестерине и его фракциях.