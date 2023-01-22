Фотограф-манифестант лишился части полового органа после удара полицейского в Париже

В Париже 26-летнему инженеру, который фотографировал акцию протеста, ампутировали часть полового органа. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за удара от полицейского. Об этом сообщает AFP.
По информации издания, правоохранитель избил мужчину дубинкой, в то время как тот лежал на земле.
«Это чрезвычайно жестокий акт, граничащих с садизмом», — заявила адвокат пострадавшего.
Она также рассказала о намерении подать жалобу на полицейских. Специалист считает, что случившееся можно квалифицировать как «умышленное насилие, повлекшее за собой увечья».