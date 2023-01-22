Марина Федункив считает, что в «Гранд-Опере» в Париже должна звучать группа «Любэ»

Актриса и юмористка Марина Федункив записала шуточный ролик, в котором предложила, чтобы в парижской «Гранд-Опере» звучала песня «Прорвемся!» группы «Любэ».
Федункив опубликовала в социальных сетях видеозапись, стоя возле «Гранд-Оперы». Актриса заявила, что французы живут и не знают о существовании песни, которая была написана для них.
«Вот эта: «Да! А пожелай ты им ни пуха ни пера. Прорвемся! — ответят опера», — заявила Федункив.
Она спародировала вокал оперных певцов и отметила, что такое пение никому не нужно и лучше бы они с задором исполняли песню группы «Любэ». Федункив в шутку сообщила, что пойдет в оперу и предложит им воплотить в жизнь ее идею.