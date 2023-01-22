Главная оппозиционная партия Танзании провела первый публичный митинг за шесть лет

Этот митинг оказался первым за последние шесть лет с момента запрета на собрания оппозиционных партий, который ввел предыдущий президент Танзании Джон Мугуфули. Глава «Чадемы» положительно отнесся к разрешению на проведение митингов и поблагодарил главу республики за восстановление гражданских прав: