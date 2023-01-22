Главная оппозиционная партия Танзании провела первый публичный митинг за шесть лет

Додома, 22 января. Главная оппозиционная партия Танзании «Чадема» провела первый публичный митинг за последние шесть лет на северо-западе республики.
В честь торжественного события сотрудники политической организации запустили различные развлекательные мероприятия для всех участников. Демонстрацию посетили несколько сотен сторонников движения в знаковой униформе.
Этот митинг оказался первым за последние шесть лет с момента запрета на собрания оппозиционных партий, который ввел предыдущий президент Танзании Джон Мугуфули. Глава «Чадемы» положительно отнесся к разрешению на проведение митингов и поблагодарил главу республики за восстановление гражданских прав:
«Я хочу поблагодарить Самию Слуху Хассан за осознание необходимости примирения в данном вопросе. Она была терпелива во время наших многочисленных встреч и, в конце концов, согласилась пойти на уступки».
Ранее глава Танзании отменила запрет на проведение митингов оппозиции на территории республики. Она заявила, что все объединения и движения страны имеют право свободно собираться и выражать волю народа.