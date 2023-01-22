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Главная оппозиционная партия Танзании провела первый публичный митинг за шесть лет

Весь мир
Главная оппозиционная партия Танзании провела первый публичный митинг за шесть лет

Додома, 22 января. Главная оппозиционная партия Танзании «Чадема» провела первый публичный митинг за последние шесть лет на северо-западе республики.

В честь торжественного события сотрудники политической организации запустили различные развлекательные мероприятия для всех участников. Демонстрацию посетили несколько сотен сторонников движения в знаковой униформе.

Этот митинг оказался первым за последние шесть лет с момента запрета на собрания оппозиционных партий, который ввел предыдущий президент Танзании Джон Мугуфули. Глава «Чадемы» положительно отнесся к разрешению на проведение митингов и поблагодарил главу республики за восстановление гражданских прав:

«Я хочу поблагодарить Самию Слуху Хассан за осознание необходимости примирения в данном вопросе. Она была терпелива во время наших многочисленных встреч и, в конце концов, согласилась пойти на уступки».

Ранее глава Танзании отменила запрет на проведение митингов оппозиции на территории республики. Она заявила, что все объединения и движения страны имеют право свободно собираться и выражать волю народа.
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