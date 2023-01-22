Червиченко усомнился в перспективах российского полузащитника Миранчука в Италии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы российского полузащитника Алексея Миранчука, выступающего за итальянский «Торино».
Андрей Червиченко не верит, что Алексей Миранчук сможет проявить себя в итальянской Серии A. Соответствующее мнение бывший президент «Спартака» озвучил в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».
«Люди раскрываются через полгода или через год. Сколько уже Миранчук в Италии? Третий год? Видимо, физиология превалирует — люди же не молодеют. Конечно, может, с Миранчуком другая ситуация. Но думаю, что с годами будет только хуже», — подчеркнул Червиченко.
Гол Миранчука накануне принес «Торино» победу в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной». Российский игрок забил четвертый мяч за туринский клуб в нынешнем сезоне.