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Червиченко усомнился в перспективах российского полузащитника Миранчука в Италии

Спорт
Червиченко усомнился в перспективах российского полузащитника Миранчука в Италии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы российского полузащитника Алексея Миранчука, выступающего за итальянский «Торино».

Андрей Червиченко не верит, что Алексей Миранчук сможет проявить себя в итальянской Серии A. Соответствующее мнение бывший президент «Спартака» озвучил в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Люди раскрываются через полгода или через год. Сколько уже Миранчук в Италии? Третий год? Видимо, физиология превалирует — люди же не молодеют. Конечно, может, с Миранчуком другая ситуация. Но думаю, что с годами будет только хуже», — подчеркнул Червиченко.

Гол Миранчука накануне принес «Торино» победу в матче чемпионата Италии с «Фиорентиной». Российский игрок забил четвертый мяч за туринский клуб в нынешнем сезоне.
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