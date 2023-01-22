Опрос Ifop продемонстрировал снижение популярности Макрона и Борн из-за пенсионной реформы

В рейтингах президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн зафиксирована негативная тенденция. Соответствующие результаты показал опрос Ifop для Journal du Dimanche.
Речь идет о показателях, приведенных за январь текущего года. Выяснилось, что 65% жителей Пятой республики негативно оценили действия французского лидера на своем посту, а 32% респондентов в свою очередь остались довольны решениями главы местного кабмина.
Примечательно, что данные показатели политиков оказались наиболее низкими. У Макрона — с февраля 2020 году, у Борн — с даты ее назначения. Предполагается, что такое снижение рейтинга обусловлено проектом пенсионной реформы.
Ранее глава Франции обратился к официальному Парижу и Берлину с призывом стать «пионерами возрождения» Европы. Это произошло на мероприятии по случаю 60-летия со дня заключения франко-германского договора.