Стрельба в Чайнатауне Лос-Анджелеса унесла жизни 10 человек

Массовое убийство произошло недалеко от места празднования китайского Нового года. Население Монтерей-Парк на две трети состоит из американцев азиатского происхождения. Городской фестиваль, посвященный Новому году по лунному календарю, считается одним из крупнейших в Калифорнии — его ежегодно посещают десятки тысяч человек. Празднование должно было длиться два дня, но власти отменили дальнейшие новогодние мероприятия.