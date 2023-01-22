Стрельба в Чайнатауне Лос-Анджелеса унесла жизни 10 человек

Лос-Анджелес, 22 января. Десять человек были убиты и по крайней мере десять получили ранения в результате массовой стрельбы в студии танцев города Монтерей-Парк, прилегающего к Лос-Анджелесу. Преступление произошло недалеко от места проведения фестиваля в честь китайского Нового года.
На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как сотрудники экстренных служб доставляют раненых на носилках в машины скорой помощи, а полицейские оцепляют соседние улицы.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, и полиция продолжает попытки его найти, сообщили в департаменте Лос-Анджелеса. По имеющимся данным, стрелком был мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой. Правоохранительные органы также отметили, что мотивы преступника им неизвестны.
Массовое убийство произошло недалеко от места празднования китайского Нового года. Население Монтерей-Парк на две трети состоит из американцев азиатского происхождения. Городской фестиваль, посвященный Новому году по лунному календарю, считается одним из крупнейших в Калифорнии — его ежегодно посещают десятки тысяч человек. Празднование должно было длиться два дня, но власти отменили дальнейшие новогодние мероприятия.