Кедми: США стимулируют продажи танков Европе, принуждая ЕС к отправке Leopard 2 на Украину

США преследуют свои корыстные мотивы, требуя от европейских партнеров скорейшей передачи немецких танков на Украину, считает израильский военный эксперт Яков Кедми.
В пятницу на базе Рамштайн состоялся саммит НАТО, где американская сторона попыталась повлиять на Берлин и выбить из него разрешение на отправку танков Украине. ФРГ пока не сдалась.
В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» аналитик Кедми заметил, что Белый дом при этом отказался отдавать украинским властям свои танки Abrams. План Пентагона состоит в том, чтобы вынудить Европу пожертвовать Украине те танки, которые еще на ходу, а потом продавать ей Abrams.
«И все довольны. Кто больше всех доволен? Американцы. Они одним махом переведут все европейские армии на свои танки, на свое вооружение. Назад дороги нет — все!» — высказался эксперт.
Украина при этом едва ли будет в выигрыше, поскольку у НАТО сложно найти даже сотню боеспособных танков. Все советские образцы Киеву уже отдали. А возможности предоставить Украине столько машин, чтобы ее армия получила численное преимущество над российской в бронетехнике, у Европы нет вообще.