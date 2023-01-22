Кедми: США стимулируют продажи танков Европе, принуждая ЕС к отправке Leopard 2 на Украину

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» аналитик Кедми заметил, что Белый дом при этом отказался отдавать украинским властям свои танки Abrams. План Пентагона состоит в том, чтобы вынудить Европу пожертвовать Украине те танки, которые еще на ходу, а потом продавать ей Abrams.