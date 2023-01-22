Нидерланды остановят добычу на крупнейшем месторождении газа не позже октября 2024 года

Статс-секретарь министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф в интервью британской газете Financial Times рассказал, что власти не намерены прекращать добычу газа на месторождении в Гронингене до октября 2024 года.
Продлить выкачку на крупнейших в Западной Европе залежах топлива вынудил энергокризис в Европе, отметил чиновник. Изначально планировалось остановить эксплуатацию объекта в текущем году. В числе прочего угрозу представляют частные землетрясения в том районе.
Однако даже после закрытия месторождения в Гронингене у Голландии хватит запасов газа благодаря заключенным контрактам по импорту с США, Норвегией и Катаром, заключил Вейлбриф.