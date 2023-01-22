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Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала фото с подросшим сыном

Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала фото с подросшим сыном

Стало известно, как выглядит подросший сын украинской актрисы Анны Кошмал. Звезда «Сватов» показала фото с мальчиком.

Исполнительница роли Жени Ковалевой поделилась серией снимков с сыном Михаилом в соцсетях. На фотографиях Кошмал обнимается с мальчиком и держит его на руках.

Подписчики звезды «Сватов» пришли в восторг от кадров с ребенком. Многим показалось, что сын актрисы очень похож на звездную мать.

«Сын копия мамы»;
«Какие вы красивые!»;
«Даже не верится, что у вас уже есть ребенок», — пишут комментаторы.

Напомним, Кошмал родила сына в июне 2018 года. Актриса замужем, но предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому о ее супруге известно мало.

После начала спецоперации звезда «Сватов» рассорилась с российскими коллегами по сериалу. Кошмал выступила против СВО и раскритиковала актеров из России, с которыми работала в одном проекте.
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