Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала фото с подросшим сыном

Стало известно, как выглядит подросший сын украинской актрисы Анны Кошмал. Звезда «Сватов» показала фото с мальчиком.
Исполнительница роли Жени Ковалевой поделилась серией снимков с сыном Михаилом в соцсетях. На фотографиях Кошмал обнимается с мальчиком и держит его на руках.
Подписчики звезды «Сватов» пришли в восторг от кадров с ребенком. Многим показалось, что сын актрисы очень похож на звездную мать.
«Сын копия мамы»;
«Какие вы красивые!»;
«Даже не верится, что у вас уже есть ребенок», — пишут комментаторы.
Напомним, Кошмал родила сына в июне 2018 года. Актриса замужем, но предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому о ее супруге известно мало.
После начала спецоперации звезда «Сватов» рассорилась с российскими коллегами по сериалу. Кошмал выступила против СВО и раскритиковала актеров из России, с которыми работала в одном проекте.