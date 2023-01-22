Россиянам рассказали, какие интерьерные тренды никогда не выйдут из моды

Дизайнер Ксения Кузнецова перечислила популярные интерьерные решения, которые никогда не выйдут из моды.
Специалист убеждена, что своей актуальности не утратят натуральные материалы и их качественные имитации. Камень, металлические оттенки и деревянные поверхности — тренды на все времена, добавила дизайнер.
«Если вы не можете позволить себе использовать в интерьере натуральные материалы, присмотритесь к их имитациям — они бюджетнее, но смотрятся отлично», — приводит слова Кузнецовой «Газета.RU».
Природные мотивы интерьеру можно придать благодаря комнатным растениям. Они также помогут заполнить пустоту в квартире и сделать обстановку более комфортной. Удобство в интерьере должно быть в приоритете, убеждена дизайнер.