«Прозрел после пинка»: Манукян назвал Арестовича современным Геббельсом «на минималках»

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может потерпеть поражение в специальной военной операции. По его мнению, Москва может готовить «новое наступление» в ближайшее время, поэтому может встать вопрос «выживет Украина или нет?».
Блогер и публицист Вадим Манукян считает, что Алексей Арестович довольно часто меняет свою точку зрения, и теперь ему проще занимать другую сторону. Соответствующим мнением он поделился во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Дали Арестовичу коленом под пятую точку, и он внезапно "прозрел". Перестал лить пропаганду на голову украинцев, так как вышел в отставку. Арестович теперь современный Йозеф Геббельс "на минималках". В последнее время он начал активно переобуваться. Все дело в том, что Арестович прекрасно понимает, что тонуть вместе с киевским режимом ему не с руки. А вот потопить лодку Зеленского он своим липким языком очень даже может. Все дело в том, что Зеленский не терпит критики. А уж если кто-то из своих сказал, что киевский режим не победит, и уж тем более Украина может перестать существовать, то будет жесткая истерика», — высказал свое мнение Манукян.
Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Арестович останется в информпространстве Украины, пока его не посадят или не «грохнут».