В Германии пожарным пришлось догонять полыхающий поезд без машиниста

В Баварии спасатели шесть километров гнались за полыхающим неуправляемым поездом. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, огонь охватил локомотив на железнодорожной ветке между Мюнхеном и Фрайлассингом. Машинисты успели сойти и вызвали пожарных.
Как только специалисты приступили к ликвидации пламени, состав тронулся, скатываясь со склона по путям. Спасатели пустились в погоню, предупредив о случившемся коллег.
Были переведены все путевые стрелки, в результате чего поезд направили в тупик. Он снес буфер, слетел с рельсов и остановился. Впоследствии возгорание удалось потушить.