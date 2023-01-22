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В Германии пожарным пришлось догонять полыхающий поезд без машиниста

Происшествия
В Германии пожарным пришлось догонять полыхающий поезд без машиниста

В Баварии спасатели шесть километров гнались за полыхающим неуправляемым поездом. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, огонь охватил локомотив на железнодорожной ветке между Мюнхеном и Фрайлассингом. Машинисты успели сойти и вызвали пожарных.

Как только специалисты приступили к ликвидации пламени, состав тронулся, скатываясь со склона по путям. Спасатели пустились в погоню, предупредив о случившемся коллег.

Были переведены все путевые стрелки, в результате чего поезд направили в тупик. Он снес буфер, слетел с рельсов и остановился. Впоследствии возгорание удалось потушить.
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