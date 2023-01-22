Гаити осталось без сенаторов на фоне серьезнейшего кризиса в истории

«Мы наблюдаем ситуацию, когда нигде нет даже намека на легитимность. Я думаю, будет справедливо сказать, что это один из самых, если не самый серьезный кризис, с которым столкнулась Гаити после падения диктатуры Франсуа Дювалье в 1986 году», — отметил профессор государственного управления и иностранных дел в Университете Вирджинии Роберт Фаттон.