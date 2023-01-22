Гаити осталось без сенаторов на фоне серьезнейшего кризиса в истории

Порт-о-Пренс, 22 января. Уход последних десяти сенаторов в Гаити ознаменовал собой конец демократически избранного правительства в стране, охваченной бандитским насилием, гуманитарным кризисом и вспышкой холеры. Об этом сообщает агентство The Washington Post.
Последние избранные сенаторы в Правительстве Гаити завершили свою работу по истечении срока их полномочий. Это оставило беднейшее государство Западного полушария без президента или парламента.
Правительством Гаити в его нынешнем виде руководит премьер-министр Ариэль Анри, который все еще не назначил дату выборов. Оппоненты обвиняют Анри в диктаторских устремлениях и возможной причастности к убийству экс-президента Жовенеля Моиза в 2021 году.
«Мы сделали огромный шаг назад. Сегодня на Гаити демократия — пустое слово», — заявил Дюнуа Эрик Кантав, который является членом Монтанского соглашения, мощной оппозиционной группы, состоящей из групп гражданского общества и политических деятелей.
Уход последних избранных представителей гаитянского народа произошел в период противоречивой просьбы Анри о вооруженной иностранной интервенции для сдерживания преступных банд.
США и Канада уже ввели санкции и отправили бронемашины и другую военную технику, чтобы помочь полиции Гаити подавить насилие со стороны преступных банд. Однако Оттава и Вашингтон не могут договориться о том, какая страна должна взять на себя ответственность в этом вопросе. Правительство США опасается возглавлять миссию из-за интервенционистского прошлого Вашингтона в Гаити.
«Мы наблюдаем ситуацию, когда нигде нет даже намека на легитимность. Я думаю, будет справедливо сказать, что это один из самых, если не самый серьезный кризис, с которым столкнулась Гаити после падения диктатуры Франсуа Дювалье в 1986 году», — отметил профессор государственного управления и иностранных дел в Университете Вирджинии Роберт Фаттон.