Тарифы энергокомпании Tokyo Electric Power могут вырасти для японцев на 30%

Намерения оператора увеличить стоимость обслуживания обусловлены ростом расходов компании из-за стремительного подорожания энергоносителей. Однако для того, чтобы повысить тарифы, предприятию необходимо получить соответствующее разрешение от министерства экономики, торговли и промышленности. В случае одобрения инициативы цену на услуги TEPCO вырастут уже нынешним летом.