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Тарифы энергокомпании Tokyo Electric Power могут вырасти для японцев на 30%

Экономика
Тарифы энергокомпании Tokyo Electric Power могут вырасти для японцев на 30%

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оказывающая услуги жителям восточной части Японии, куда входит столичный регион, планирует на 30% повысить тарифы, говорится в материале газеты Yomiuri.

Намерения оператора увеличить стоимость обслуживания обусловлены ростом расходов компании из-за стремительного подорожания энергоносителей. Однако для того, чтобы повысить тарифы, предприятию необходимо получить соответствующее разрешение от министерства экономики, торговли и промышленности. В случае одобрения инициативы цену на услуги TEPCO вырастут уже нынешним летом.

С 1 декабря прошлого года в Японии стартовала общенациональная кампания по экономии электроэнергии зимой на фоне возможной избыточной нагрузки на энергосети. Последний раз режим такого рода в сезон отопления вводился властями в 2014-2015 годах.
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