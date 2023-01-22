Тарифы энергокомпании Tokyo Electric Power могут вырасти для японцев на 30%

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оказывающая услуги жителям восточной части Японии, куда входит столичный регион, планирует на 30% повысить тарифы, говорится в материале газеты Yomiuri.
Намерения оператора увеличить стоимость обслуживания обусловлены ростом расходов компании из-за стремительного подорожания энергоносителей. Однако для того, чтобы повысить тарифы, предприятию необходимо получить соответствующее разрешение от министерства экономики, торговли и промышленности. В случае одобрения инициативы цену на услуги TEPCO вырастут уже нынешним летом.
С 1 декабря прошлого года в Японии стартовала общенациональная кампания по экономии электроэнергии зимой на фоне возможной избыточной нагрузки на энергосети. Последний раз режим такого рода в сезон отопления вводился властями в 2014-2015 годах.