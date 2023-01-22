Российские военные задействовали БПЛА в ходе наступательных действий на Запорожском направлении

В ходе наступательных действий на Запорожском направлении российские военные активно задействовали беспилотники для координации действий с танковыми и артиллерийскими подразделениями. Об этом сообщают военкоры РИА Новости.
Отмечается, что расчеты БПЛА проводят разведку местности и поиск диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а также корректируют огонь артиллерии и танков по скоплению живой силы и военной техники противника.
Военкоры сообщают, что расчеты беспилотных летальных аппаратов ведут боевую работу в круглосуточном режиме, передавая командованию координаты военных объектов противника для нанесения по ним ударов.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные на Запорожском направлении уничтожили более 30 солдат ВСУ, две единицы бронетехники, а также гаубицы «Акация» и Д-20.