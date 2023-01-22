Неизвестный с пистолетом ограбил офис микрозаймов на 195 тыс. рублей в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивают злоумышленника, который ограбил офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент произошел на проспекте Ленина. Согласно данным ведомства, мужчина ворвался в помещение и, угрожая пистолетом, потребовал от сотрудников передать денежные средства. В итоге он забрал 195 тысяч рублей и скрылся.
Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения преступника. Обстоятельства случившегося выясняются.