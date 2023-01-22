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Всемирный банк: медленные темпы роста мировой экономики сохранятся до 2024 года

Экономика
Всемирный банк: медленные темпы роста мировой экономики сохранятся до 2024 года

Темпы роста мировой экономики останутся медленными в 2023-2024 годах. Соответствующий прогноз в эфире британского телеканала Sky News сделал глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, такая ситуация сложилась во многом из-за сохранения высокого уровня инфляции и нехватки новых инвестиций.

Малпасс подчеркнул, что ждать полноценного восстановления мировой экономики не стоит в ближайшие два года. Странам, вынужденным сокращать расходы и правильно расставлять приоритеты, необходимо выстраивать грамотную экономическую политику.
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