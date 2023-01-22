На Урале пропавшего после прогулки десятилетнего школьника нашли в квартире его друга

В Свердловской области благополучно завершились поиски десятилетнего мальчика, об исчезновении которого стало известно накануне. Об этом сообщили в МО МВД РФ «Невьянский».
Инцидент произошел в поселке Цементном. Школьник отправился на прогулку, однако домой не вернулся. Родители забили тревогу и обратились к специалистам. Волонтеры и полицейские приступили к обследованию местности, обходя подъезды, чердаки и подвалы.
Ребенка удалось найти. Все это время он находился в квартире своего друга. По данным ведомства, противоправных действий в отношении мальчика не совершено.