Дуглас Сантос назвал Промеса зачинщиком драки в матче «Зенита» и «Спартака»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса зачинщиком драки в матче Кубка России.
Бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос дал большое интервью изданию «Спорт-Экспресс», в котором вспомнил о массовой драке в матче группового этапа Кубка России против «Спартака». Защитник сине-бело-голубых заявил, что инцидент спровоцировал нидерландский нападающий красно-белых Квинси Промес.
«Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса», — подчеркнул Дуглас Сантос.
В результате массовой драки с поля были удалены сразу шесть игроков петербургского и московского клубов. Встреча в Петербурге завершилась победой «Зенита» в серии послематчевых пенальти.