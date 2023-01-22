Макрон выступил за превращение Франции и ФРГ в «пионеров возрождения» Европы

Франции и Германии следует взять на себя роль «пионеров возрождения» Европы. Такое заявление сделал президент Пятой республики Эммануэль Макрон.
По его словам, целью является процветающее европейское будущее и всяческое содействие местному производству. Во время выступления в Сорбонне французский лидер допустил, что в таком случае континент станет «чемпионом новых технологий».
«Германия и Франция должны вместе стать пионерами возрождения нашей Европы. В первую очередь, пионерами в совместном построении новой энергетической модели», — подчеркнул Макрон.
Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо отреагировал на требование официальным Киевом танков Leclerc у Парижа. Французский политик счел соответствующие призывы «позорным цирком». Он выразил свои эмоции на странице в Twitter.