Предприниматель Евгений Пригожин предложил представителям США и Великобритании прийти к нему и попросить прощения после выпуска статьи о целителе Григории Распутине.
Издание «Век» обратило внимание на статью обозревателя Тони Барбера для Financial Times. В ней иностранные журналисты сравнили российского бизнесмена с Распутиным.
Евгений Пригожин отметил, что основной его задачей является борьба с врагами Москвы. В частности, предприниматель пускает кровь противникам не путем заговоров, а при непосредственном контакте с ними.
«Надо признаться, Financial Times закинули глубоко философскую мысль. Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но насколько мне известно, важное качество Распутина — это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины», — сказал Пригожин.
Бизнесмен также объяснил, чем обусловлено такое пристальное внимание западной прессы к его персоне. По мнению предпринимателя, США и Британия должны попросить прощения и в дальнейшем проводить нормальную политику.
«Но смысл их сравнений и бесконечных обсуждений моей скромной персоны абсолютно понятен. Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками. Поэтому все, что должны сейчас сделать британцы и американцы — прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально», — заключил бизнесмен.
Евгений Пригожин ранее отреагировал на информацию о подготовке статьи о нем в Financial Times. По его словам, руководство издания страдает тяжелой сексуальной зависимостью под названием копрофилия.