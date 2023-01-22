Пластический хирург Аль-Юсеф объяснил, как избавиться от сосудистых сеток на лице

Лопнувшие сосуды провоцируют появление на лице «звездочек» и сеток, которые могут вызывать у человека комплексы и дискомфорт, отметил пластический хирург, основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф.
Постоянная сосудистая сетка формируется при куперозе и розацеа. Другими факторами этого процесса являются курение, употребление алкогольных напитков, гормональный дисбаланс или гормонотерапия, генетическая предрасположенность и воздействие солнечных лучей, передает «Газета.Ru».
«Летом обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами, и избегайте в уходе слишком грубых скрабов и пилингов», — посоветовал врач.
Избавиться от сосудистых сеток на лице можно с помощью лазера. Такая терапия не вредит коже, так как воздействие оказывается на гемоглобин, содержащийся в эритроцитах.