Врач-уролог Королев предупредил мужчин о риске развития простатита при кариесе

Чем для мужчин чревато наличие кариеса во рту, рассказал российский врач-уролог Павел Королев.
Воспаление в предстательной железе, как правило, начинается через уретру. Однако в некоторых случаях такая проблема может возникнуть при наличии других заболеваний. Среди них даже кариес, рассказал Павел Королев, пишет «Газета.Ru».
«Кариес и другие воспалительные заболевания в полости рта приводят к развитию стрептококковой инфекции, которая, в свою очередь может перейти вниз — и вызвать бактериальный простатит», — предупредил врач.
В сложившейся ситуации важно своевременно выявить очаг инфекции и начать прием лекарственных препаратов. В противном случае возможны серьезные последствия, в том числе гнойное расплавление предстательной железы.