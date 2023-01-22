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Врач-уролог Королев предупредил мужчин о риске развития простатита при кариесе

Общество
Врач-уролог Королев предупредил мужчин о риске развития простатита при кариесе

Чем для мужчин чревато наличие кариеса во рту, рассказал российский врач-уролог Павел Королев.

Воспаление в предстательной железе, как правило, начинается через уретру. Однако в некоторых случаях такая проблема может возникнуть при наличии других заболеваний. Среди них даже кариес, рассказал Павел Королев, пишет «Газета.Ru».

«Кариес и другие воспалительные заболевания в полости рта приводят к развитию стрептококковой инфекции, которая, в свою очередь может перейти вниз — и вызвать бактериальный простатит», — предупредил врач.

В сложившейся ситуации важно своевременно выявить очаг инфекции и начать прием лекарственных препаратов. В противном случае возможны серьезные последствия, в том числе гнойное расплавление предстательной железы.
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