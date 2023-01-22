Süddeutsche Zeitung: отказ ФРГ отправить танки Leopard 2 на Украину вызвал гнев у США

Правительство Германии все еще не приняло решение о поставках танков Leopard 2 на Украину. Такая позиция вызывает большое негодование среди союзников Берлина по Североатлантическому альянсу и в первую очередь у США. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Журналисты издания сообщают, что на встрече глав военных ведомств стран Запада на военной базе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин пытался оказать давление на немецкую делегацию с целью получения согласия ФРГ на передачу немецких танков Киеву.
Вашингтон также требует от Берлина разрешить третьим странам осуществлять поставки немецкой тяжелой бронетехники на Украину. В свою очередь Германия тянет с ответом и по этому вопросу.
Источники Süddeutsche Zeitung сообщают, что в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин провел напряженную встречу с федеральным министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом, в ходе которой возник ожесточенный спор.