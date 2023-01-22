Süddeutsche Zeitung: отказ ФРГ отправить танки Leopard 2 на Украину вызвал гнев у США

Правительство Германии все еще не приняло решение о поставках танков Leopard 2 на Украину. Такая позиция вызывает большое негодование среди союзников Берлина по Североатлантическому альянсу и в первую очередь у США. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.