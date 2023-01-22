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Историк Володихин объяснил, почему «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына не подходит школьной программе

Общество
Историк Володихин объяснил, почему «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына не подходит школьной программе

Российские власти планируют изменить школьную программу по литературе в 2023 году. Для изучения включат ряд советских литературных произведений. А вот те труды, которые не прошли «испытания временем», исключат. Такая участь, по мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрия Вяткина, должна постичь произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

В комментарии ФАН доктор исторических наук и писатель Дмитрий Володихин назвал произведения Солженицына, подходящие для изучения в школе и объяснил, почему «Архипелагу» не место в образовательной программе.

«Я бы сказал, что в школьной программе должны быть такие произведения Александра Солженицына, как "Один день Ивана Денисовича" и "Матренин двор". Что касается произведения "Архипелаг ГУЛАГ", то оно в общем-то, совершенно недетское произведение. Ему в школьной программе делать нечего. Солженицын, его небольшие вещи — в самый раз, "Архипелаг ГУЛАГ" — сомневаюсь, на мой взгляд, совершенно не нужно», — поделился мнением собеседник ФАН.
Историк Володихин объяснил, почему «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына не подходит школьной программе

А вот первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин видит другую причину исключения произведения Солженицына из школьной программы. По его словам, исторический анализ труда показал ряд несоответствий написанного с происходящим в реальности. Однако в этом литературный эксперт Володихин встал на защиту знаменитого писателя.

«Что касается подмены фактов, здесь очень сложно говорить. Время от времени случалось так, что проверяли опровержение фактов, и само опровержение оказывалось с серьезными искажениями исторической истины. На мой взгляд, "Архипелаг ГУЛАГ" для школьной программы не нужен. А вот преувеличивать лживость Солженицына тоже не следует, потому что он знал много всего», — добавил историк.
Историк Володихин объяснил, почему «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына не подходит школьной программе

Дополнительно в школьную программу было предложено ввести произведения Александра Фадеева «Молодая гвардия» и Юрия Бондарева «Горячий снег».

«У меня очень большое сомнение вызывает включение в программу произведения "Молодая гвардия" Фадеева, учитывая историю создания этого произведения, учитывая, что это произведение искажает историю краснодонцев существенно больше, чем, к примеру, неправильно мог сказать Солженицын. Кроме того, полагаю, что вещь просто недостаточно хороша с литературной точки зрения, отсюда мораль — разумно надо ко всему относиться. А Бондарев — это просто отлично», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что роман писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самой перечитываемой книгой среди россиян. Кроме него, жители отдавали предпочтения произведениям Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
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