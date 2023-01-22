Историк Володихин объяснил, почему «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына не подходит школьной программе

А вот первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин видит другую причину исключения произведения Солженицына из школьной программы. По его словам, исторический анализ труда показал ряд несоответствий написанного с происходящим в реальности. Однако в этом литературный эксперт Володихин встал на защиту знаменитого писателя.