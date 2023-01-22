Историк Володихин объяснил, почему «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына не подходит школьной программе

Российские власти планируют изменить школьную программу по литературе в 2023 году. Для изучения включат ряд советских литературных произведений. А вот те труды, которые не прошли «испытания временем», исключат. Такая участь, по мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрия Вяткина, должна постичь произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
В комментарии ФАН доктор исторических наук и писатель Дмитрий Володихин назвал произведения Солженицына, подходящие для изучения в школе и объяснил, почему «Архипелагу» не место в образовательной программе.
«Я бы сказал, что в школьной программе должны быть такие произведения Александра Солженицына, как "Один день Ивана Денисовича" и "Матренин двор". Что касается произведения "Архипелаг ГУЛАГ", то оно в общем-то, совершенно недетское произведение. Ему в школьной программе делать нечего. Солженицын, его небольшие вещи — в самый раз, "Архипелаг ГУЛАГ" — сомневаюсь, на мой взгляд, совершенно не нужно», — поделился мнением собеседник ФАН.
А вот первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин видит другую причину исключения произведения Солженицына из школьной программы. По его словам, исторический анализ труда показал ряд несоответствий написанного с происходящим в реальности. Однако в этом литературный эксперт Володихин встал на защиту знаменитого писателя.
«Что касается подмены фактов, здесь очень сложно говорить. Время от времени случалось так, что проверяли опровержение фактов, и само опровержение оказывалось с серьезными искажениями исторической истины. На мой взгляд, "Архипелаг ГУЛАГ" для школьной программы не нужен. А вот преувеличивать лживость Солженицына тоже не следует, потому что он знал много всего», — добавил историк.
Дополнительно в школьную программу было предложено ввести произведения Александра Фадеева «Молодая гвардия» и Юрия Бондарева «Горячий снег».
«У меня очень большое сомнение вызывает включение в программу произведения "Молодая гвардия" Фадеева, учитывая историю создания этого произведения, учитывая, что это произведение искажает историю краснодонцев существенно больше, чем, к примеру, неправильно мог сказать Солженицын. Кроме того, полагаю, что вещь просто недостаточно хороша с литературной точки зрения, отсюда мораль — разумно надо ко всему относиться. А Бондарев — это просто отлично», — заключил эксперт.
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