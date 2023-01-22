Держит нос по ветру: почему завертелся «политический флюгер» Арестовича

Напомним, что это уже далеко не первый раз, когда Арестович делает неоднозначные, с точки зрения позиции официального Киева заявления. Так, именно он одним из первых озвучил версию о том, что ракета, обрушившая в дом в Днепре, принадлежала украинской ПВО. Позже он заявил, что его неправильно поняли и демонстративно уволился с должности.