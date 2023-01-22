Держит нос по ветру: почему завертелся «политический флюгер» Арестовича

Своими резонансными заявлениями Алексей Арестович намеренно дистанцируется от офиса Владимира Зеленского и готовит себе «запасной аэродром» на случай будущего переустройства украинского государства. Будучи далеко не самым глупым деятелем в высших эшелонах киевской власти, бывший советник ОП прекрасно понимает, чем может обернуться ситуация в итоге. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.
Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, отправившийся в отставку на этой неделе, заявил, что не верит в «гарантированную победу» Украины. Об этом он рассказал на видео, размещенном в его личном Telegram-канале. Позже спикер заявил, что его слова исказили и вырвали из контекста.
«Арестович, при полном понимании, что он противник и враг, в том числе призывавший убивать русских, еще является весьма умным и талантливым спикером. В этом ему не откажешь. А еще довольно умным политиком, который тонко чувствует внутренние течения украинской власти. Украинская власть, как мы знаем, очень подвижная, динамичная. Там постоянно меняются политические расклады. Плюс ко всему украинская власть очень тесно зависит от хитросплетений внутренней борьбы между Германией и США в альянсе с Британией за влияние на Украину. Соответственно, если Арестович в последнее время начал дистанцироваться от Зеленского и его "политики победоносных реляций", значит он в какой-то степени готовит себе "запасной аэродром". Возможно, чтобы в какой-то момент оказаться "нейтральным политиком", который все время говорил, что Украине не победить. Думаю, это попытка подготовить такой "аэродром" на случай поражения», — рассказал эксперт.
Напомним, что это уже далеко не первый раз, когда Арестович делает неоднозначные, с точки зрения позиции официального Киева заявления. Так, именно он одним из первых озвучил версию о том, что ракета, обрушившая в дом в Днепре, принадлежала украинской ПВО. Позже он заявил, что его неправильно поняли и демонстративно уволился с должности.