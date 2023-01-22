«Кого-то обокрали»: белорус объяснил, как украинские беженцы «отблагодарили» поляков

Отношение жителей Польши к украинским беженцам сильно изменилось. Уехавший из европейской страны белорус раскрыл причину этого явления.
По словам мужчины, поляки активно помогали переселенцам примерно до конца марта. Однако местное правительство впоследствии осознало, что получить прибыль с этого не получится. Как результат, уже в начале лета хорошее отношение поляков к украинцам закончилось.
Уроженец Белоруссии рассказал, что беженцам могли отдать переноску для кота, а затем ее же находили на местном сервисе объявлений. Поляки оказывались и в других неприятных ситуациях, связанных с переселенцами.
«Кого-то обокрали, у кого-то увели мужа», — пояснил мужчина.
Попутно в некоторых польских городах увеличилась доля украинского населения. Местные жители обнаружили, что каждый третий или десятый мог оказаться беженцем. Затем поляки и вовсе обратили внимание на инфляцию, которая достигла отметки в 20%, подчеркнул белорус.