«Кого-то обокрали»: белорус объяснил, как украинские беженцы «отблагодарили» поляков

Попутно в некоторых польских городах увеличилась доля украинского населения. Местные жители обнаружили, что каждый третий или десятый мог оказаться беженцем. Затем поляки и вовсе обратили внимание на инфляцию, которая достигла отметки в 20%, подчеркнул белорус.