Сотни зараженных ВИЧ украинцев перегружают систему здравоохранения Эстонии

Несколько сотен ВИЧ-инфицированных украинских беженцев прибыли в Эстонию в 2022 году, что негативно отразилось на системе здравоохранения страны.
В нескольких районах Эстонии, где раньше не регистрировали новые случаи заражения ВИЧ, стала распространятся эта инфекция. Уровень стресса в обществе значительно вырос. К тому же в стране резко увеличилось количество ксенофобов, пишет Евразия Daily.
Практически все зараженные переселенцы изначально проходили курс лечения на территории Украины. Прием лекарств прерывать нельзя, поэтому система здравоохранения Эстонии вынуждена обеспечивать беженцев необходимыми лекарствами.