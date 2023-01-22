Сотни зараженных ВИЧ украинцев перегружают систему здравоохранения Эстонии

В нескольких районах Эстонии, где раньше не регистрировали новые случаи заражения ВИЧ, стала распространятся эта инфекция. Уровень стресса в обществе значительно вырос. К тому же в стране резко увеличилось количество ксенофобов, пишет Евразия Daily.