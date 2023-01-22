События в авиации за 15–21 января: Индия выводит Ил-38 из флота, Emirates внедрит скоростную связь на А350

План состоит в том, чтобы договориться о первоначальном приобретении миноритарного пакета акций, а также о вариантах покупки оставшихся ценных бумаг на более поздний срок. Компания направила предложение Министерству экономики и финансов Италии заключить Меморандум о взаимопонимании (MoU) в этом отношении. При условии, что обе стороны подпишут данный документ, дальнейшие переговоры и обсуждения станут проводиться на эксклюзивной основе.