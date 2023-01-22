События в авиации за 15–21 января: Индия выводит Ил-38 из флота, Emirates внедрит скоростную связь на А350

Дайджест новостей авиации за 15–21 января 2023 года.
Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира авиации за минувшие дни.
Военная авиация
Австралия купит американские Black Hawk
Минобороны Австралии объявило, что правительство страны приняло решение о закупке у США 40 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk для Сухопутных войск.
По заявлению генерал-майора Джереми Кинга, данное приобретение должно удовлетворить стратегические потребности СВ Австралии. Вертолетная техника будет применяться для перевозки войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и содействия пострадавшим в стихийных бедствиях.
Закупка осуществляется в рамках проекта LAND 4507-01 по программе «Иностранные военные продажи».
Как планируется, поставка UH-60M начнется в 2023 году. Винтокрылые машины будут размещены на базах в Оки (Квинсленд) и Холсуорти (Новый Южный Уэльс). Австралийскую промышленность задействуют в логистической поддержке, хранении, поставке комплектующих, обучении и оказании инженерных услуг.
Полеты обновленного «Медведя»
Модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной полет в рамках программы испытаний. В ходе него выполнены необходимые проверки систем и оборудования.
На самолете провели требующиеся комплексы доработок по улучшению характеристик. Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности машины.
ВМС Индии выведет Ил-38 из эксплуатации в этом году
Военно-морской флот Индии принял решение о выводе из состава флота всех патрульных противолодочных самолетов Ил-38SD (Sea Dragon) до конца этого года.
На вооружении страны находятся пять модернизированных машин данного типа, которые были получены в период с 1975-го по 1983 год. В 2000-х годах все они были усовершенствованы до версии Sea Dragon с установкой системы «Морской змей» (экспортный вариант системы «Новелла», устанавливаемой на российские Ил-38). Контракт на это был заключен в 2001 году. Сумма сделки составила 150 млн долларов.
В 2013 году Boeing поставил в Индию первый патрульный противолодочный самолет P-8I Neptune по договору, заключенному в 2009 году. Индия стала первым зарубежным покупателем P-8, заказав первоначально восемь самолетов для замены устаревших советских Ту-142МК-Э. В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют 12 P-8 и имеют контракт на поставку еще 6 машин.
Разработан российский дрон-охотник за БПЛА и РЭС
Специалистами Московского пограничного института создан и запатентован беспилотник, имеющий на борту электромагнитный генератор, позволяющий поражать другие дроны, а также радиоэлектронные системы противника. Кроме того, утверждается, что новинка способна бороться и с отрядом беспилотных машин.
Аппарат, помещаемый в транспортно-пусковые контейнеры, выполнен в цилиндрическом корпусе, в который убираются рули и складные крылья. При этом он состоит из самого беспилотника и специального снаряда, включающего генератор электромагнитных импульсов с интегрированной системой удаленного подрыва.
Кроме того, летательный аппарат наделили обычной и инфракрасной камерами сверху и снизу, на складных крыльях расположены солнечные панели, внутри расположились система по обеспечению связи и управления, модуль навигации ГЛОНАСС, аккумуляторная батарея, парашют, а также электродвигатель с винтом из складывающихся лопастей. В тыльной части предусмотрено размещение разгонного блока на твердом топливе.
На место применения БПЛА будет доставляться в сложенном положении в транспортно-пусковом контейнере. После запуска, достигнув заданной высоты, происходит отделение блока разгона, машина раскладывает крылья и продолжает движение за счет использования энергии, получаемой от батареи, а также вырабатываемой солнечными панелями.
Приближаясь на определенное расстояние к заданному объекту, беспилотник осуществляет подрыв носимого генератора ЭМ импульсов, вызывая мощное электромагнитное излучение, которое приводит к выводу из строя радиоэлектронных средств и в качестве «бонуса» — поражение элементами взорвавшегося ЭМ генератора.
Американские вертолеты для Германии могут остаться лишь мечтой
Германия планировала выделить 6 млрд евро на покупку 60 американских вертолетов CH-47F Chinook Block 2, однако из-за редкости компонентов итоговая стоимость может оказаться в два раза выше.
Вашингтон дал понять Берлину, что желаемое оборудование требует больших затрат, поскольку некоторые составляющие даже не были полностью разработаны. Это может поставить в трудное положение Бориса Писториуса, только что вступившего в должность главы военного ведомства ФРГ, а статс-секретарь министерства обороны по вопросам вооружений, информационной техники и планирования Бенедикт Циммер может даже потерять работу, отмечает портал Business Insider.
В конце февраля 2022 года немецкие власти решили направить 100 млрд евро на нужды армии, одной из приоритетных статей расходов должна была стать покупка новых транспортных винтокрылых машин. CH-47F Chinook Block 2 планировалось приобрести у США к 2030 году.
Египет намерен организовать производство южнокорейских УТС
Египетская госкомпания Arab Organization for Industrialization (AOI) подтвердила подписание соглашения с корейской Korea Aerospace Industries (KAI) по лицензионному производству учебно-тренировочных самолетов на территории страны.
Стороны обсудили реализацию договора о локализации технологии создания перспективного УТС, предназначенного для удовлетворения потребностей Военно-воздушных сил Египта и его поставки на экспорт в африканские и арабские страны.
Самолет будет производиться на авиационном заводе AOI в Хелуане, который ранее собирал по лицензии китайские K-8E для египетских ВВС. Сообщалось, что в мае 2010 года, когда был поставлен 120-й и последний самолет этого типа, Каир производил более 94% комплектующих для него.
Израиль запросил у США самолеты F-15EX
По сообщениям израильской прессы, Министерство обороны Израиля официально запросило у Соединенных Штатов 25 истребителей Boeing F-15EX поколения 4++, а командование ВВС уже высказывает пожелания даже удвоить это число. Правительство направило в Вашингтон официальное письмо-запрос на приобретение авиационной техники.
Иерусалим также хочет модернизировать уже имеющиеся самолеты F-15I до версии -IEX и воспользоваться опционом для увеличения общего количества истребителей Lockheed Martin F-35I Adir с 50 до 75 единиц.
Самое раннее, когда Израиль сможет получить первые F-15EX, в случае одобрения сделки — это 2028 год, но в запросе к США содержалось пожелание о досрочных поставках.
Гражданская авиация
Emirates внедрит высокоскоростную связь на борту самолетов
Авиаперевозчик Emirates запускает новый сервис GX Aviation от компании Inmarsat для высокоскоростной широкополосной связи на борту 50 современных самолетов A350, поставка которых планируется в 2024 году.
Новое соглашение поможет усовершенствовать качество обслуживания пассажиров благодаря улучшенной связи и большему охвату по всему миру, даже на рейсах, маршрут которых пролегает над Арктикой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Как отмечается в сообщении, Airbus A350 станут первыми авиалайнерами арабского перевозчика, оснащенными спутниковой сетью Inmarsat Global Xpress, первой и единственной глобально доступной системой широкополосной связи. По какому бы направлению ни путешествовали пассажиры, даже через Северный полюс, они смогут пользоваться бесперебойной связью со всем миром.
Планируемый запуск этой системы является частью многомиллиардных инвестиций Emirates в бортовые продукты и клиентское обслуживание.
NASA объявила о партнерстве с Boeing в программе Sustainable Flight Demonstrator
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило 18 января на пресс-конференции о том, что компания Boeing была выбрана партнером для участия в постройке «экологичного» самолета-демонстратора по программе Sustainable Flight Demonstrator. Новый аппарат, эскиз которого авиастроительная корпорация уже показывала, должен совершить первый полет в 2028 году.
Основной целью проекта является создание ближне/среднемагистрального самолета, который будет иметь сниженный на 30–50% расход топлива в сравнении с современными типами лайнеров.
Кроме того, запланировано взаимодействие с промышленностью, научными кругами и другими государственными организациями для выявления, выбора и отработки ключевых технологий планера, таких как новые конструкции крыла, которые имеют высокую вероятность применения на авиационной технике следующего поколения.
ОДК оснастит Superjet отечественными топливными фильтрами
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации проводит испытания опытных образцов топливных фильтроэлементов двигателя SaM146.
Сертификацию и поставку первой партии серийных агрегатов планируется осуществить в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Потребность в отечественных фильтрах для двигателя SaM146 возникла после ухода с российского рынка компании PowerJet S.A, которая поставляла авиакомпаниям оборудование из Франции. Фильтроэлемент был создан специально для силовой установки SaM146 и не применялся в других типах двигателей. Единственный производитель оригинальной запчасти — компания Safran Filtration Systems.
В Грозном началось строительство нового аэровокзального комплекса
В Грозном в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики» началось строительство нового международного терминала аэропорта «Северный».
В целях реализации проекта предусмотрено устройство взлетно-посадочной полосы размерами 3200х45м. Кроме того, будут построены и реконструированы рулежные дорожки, новый перрон, контрольно-диспетчерский пункт, патрульная дорога и комплекс вспомогательных объектов.
Сейчас на месте ведутся земляные работы по устройству котлована под строительство нового аэровокзального комплекса. В соответствии с проектной документацией площадь пассажирского терминала составит более 40 тыс. кв. м.
Расчетный объем перевозок составляет 1 млн 181 тыс. пассажиров в год. В составе комплекса планируется размещение привокзальной площади, стоянки легкового транспорта, а также устройство автомобильных проездов.
ATR 72 разбился в Непале
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, разбился недалеко от аэропорта Покхара в Непале.
На борту находились 68 человек и четыре члена экипажа. Все они погибли. На месте крушения были найдены бортовые самописцы. Теперь предстоит их расшифровка.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения лайнера, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, катастрофа могла произойти из-за технической неисправности.
Lufthansa решила купить ITA
Группа компаний Lufthansa намерена приобрести долю в итальянском национальном перевозчике ITA.
План состоит в том, чтобы договориться о первоначальном приобретении миноритарного пакета акций, а также о вариантах покупки оставшихся ценных бумаг на более поздний срок. Компания направила предложение Министерству экономики и финансов Италии заключить Меморандум о взаимопонимании (MoU) в этом отношении. При условии, что обе стороны подпишут данный документ, дальнейшие переговоры и обсуждения станут проводиться на эксклюзивной основе.
Эти диалоги в первую очередь сосредоточатся на форме возможного инвестирования в акционерный капитал, коммерческой и операционной интеграции ITA в группу авиакомпаний Lufthansa. В случае достижения соглашения его реализация будет подлежать одобрению соответствующими органами власти.
Для Lufthansa Group Италия является наиболее важным рынком. Значение страны как для деловых, так и для частных поездок заключается в ее сильной экспортоориентированной экономике и статусе одного из лучших мест отдыха в Европе.
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