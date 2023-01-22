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Швейцария осудила идею передачи замороженных российских активов Украине

Экономика
Швейцария осудила идею передачи замороженных российских активов Украине

Передача Украине конфискованных у россиян активов в связи с санкциями после начала специальной военной операции нарушит право собственности. Такое мнение в интервью газете Le Matin Dimanche выразил глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.

Он напомнил, что в его стране соблюдение права собственности гарантируется конституцией. В связи с этим министр признал невозможным передачу средств граждан одной страны проживающим в другой стране.

Пармелен уточнил что в вопросе конфликта на Украине Швейцария выступает на стороне международного права.

Идея передать замороженное в рамках санкций имущество Киеву, в частности на восстановление Украины, обсуждается уже давно. Одним из инициаторов выступают США.
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