Швейцария осудила идею передачи замороженных российских активов Украине

Передача Украине конфискованных у россиян активов в связи с санкциями после начала специальной военной операции нарушит право собственности. Такое мнение в интервью газете Le Matin Dimanche выразил глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.
Он напомнил, что в его стране соблюдение права собственности гарантируется конституцией. В связи с этим министр признал невозможным передачу средств граждан одной страны проживающим в другой стране.
Пармелен уточнил что в вопросе конфликта на Украине Швейцария выступает на стороне международного права.
Идея передать замороженное в рамках санкций имущество Киеву, в частности на восстановление Украины, обсуждается уже давно. Одним из инициаторов выступают США.