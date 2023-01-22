Духовное управление мусульман в РФ призвало не реагировать на сожжение Корана в Швеции

Сожжение Корана в Швеции является провокационным актом вандализма, который осудило Духовное управление мусульман в России.
Собрание призвало верующих проявить мудрость и не вестись на поводу у людей, которые пытаются разжечь межнациональную рознь. Такое заявление сделали представители ДУМ в Telegram-канале организации.
«Мы призываем наших братьев по вере и всех сочувствующих людей доброй воли проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов», — указано в сообщении.
Духовное управление мусульман выразило недоумение из-за поведения чиновников в Швеции, которые позволили организовать подобную акцию. Скорее всего, они вместе с вандалами преследуют основную цель — разжечь межрелигиозный «пожар» в Европе, заявили в ДУМ.