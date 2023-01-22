В Британии просят не принуждать население к установке электросчетчиков с предоплатой

Правительство Великобритании обратилось к компаниям, поставляющим электроэнергию, с призывом отказаться от принудительной услуги по установке приборов с предоплатой. Такие действия необходимы для защиты финансово уязвимых потребителей, сообщает Bloomberg.
Многие организации спешат перевести клиентов из группы риска на счетчики с предоплатой, прежде чем предложить им помощь. Министр по делам бизнеса и энергетики Великобритании Грант Шаппс отметил, что такая тенденция не должна привести к тому, что в стране не оказалось достойной альтернативы для указанной категории населения.
Вмешательство властей случилось после того, как в 2022 году поставщики газа вынудили порядка 600 тысяч человек отказаться от кредитных счетчиков. Теперь около 4 млн домовладений в Соединенном Королевстве используют специальные устройства с системой предоплаты за энергию. Это спровоцировало массовое отключение от поставок энергоресурса.