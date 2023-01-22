В Британии просят не принуждать население к установке электросчетчиков с предоплатой

Многие организации спешат перевести клиентов из группы риска на счетчики с предоплатой, прежде чем предложить им помощь. Министр по делам бизнеса и энергетики Великобритании Грант Шаппс отметил, что такая тенденция не должна привести к тому, что в стране не оказалось достойной альтернативы для указанной категории населения.