Тело полуголого мужчины обнаружили на крыше торгового центра под Волгоградом

Труп мужчины заметили жители Волжского на крыше торгового центра «Заря». Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Подробностями инцидента поделились горожане в социальной сети «ВКонтакте».
Предположительно, гражданин выпал из окна дома, прилегающего к ТЦ. Судя по кадрам, из одежды на погибшем имелись только плавки. Также комментаторы отметили его неестественную позу.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.