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Тело полуголого мужчины обнаружили на крыше торгового центра под Волгоградом

Происшествия
Тело полуголого мужчины обнаружили на крыше торгового центра под Волгоградом

Труп мужчины заметили жители Волжского на крыше торгового центра «Заря». Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Подробностями инцидента поделились горожане в социальной сети «ВКонтакте».

Предположительно, гражданин выпал из окна дома, прилегающего к ТЦ. Судя по кадрам, из одежды на погибшем имелись только плавки. Также комментаторы отметили его неестественную позу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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