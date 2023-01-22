Шольц резко заговорил о Путине и Украине во время обращения к французам

Канцлер Германии Олаф Шольц во время обращения к французам заговорил о президенте России Владимире Путине и Украине. Видеообращение политика появилось в Twitter.
Шольц обратился к французам в честь 60-летней годовщины с момента подписания Елисейского договора. Он констатировал, что мирный проект состоялся. Также он назвал Германию и Францию близкими партнерами.
«Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить», – сказал Шольц.
Затем политик резко перешел к теме Украины. По его словам, «Путин не победит». Также он заявил о готовности продолжить оказывать военную помощь Киеву.