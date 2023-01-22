Врач Ярцева объяснила, почему у людей все реже встречается весенний гиповитаминоз

За зимний период организм человека расходует витамины и питательные вещества, накопленные за лето. Бытует мнение, что их баланс не восстанавливается, поэтому в преддверии весны многие сталкиваются с гиповитаминозом. Это состояние организма, при котором наблюдается дефицит одного или группы витаминов. Как правило, он проявляется в виде повышенной слабости, сонливости, низкой работоспособности и частых респираторных заболеваниях. Врач-терапевт Ирина Ярцева опровергла данное суждение и объяснила корреспонденту ФАН, почему гиповитаминоз сейчас практически не встречается у людей.
«Я не знаю откуда это продолжает бытовать, но в современном мире такого уже не случается. Раньше у нас не было зимой свежих фруктов, овощей, а сейчас есть круглый год. Поэтому у нас в принципе гиповитаминоза быть не может. К тому же в рацион добавляют различные микроэлементы, в частности, йодированные продукты. Единственное, что нам нужно употреблять зимой – это витамин D. Из фруктов желательно зеленые яблоки: "антоновка, богатырь"», – объяснила специалист.
В целях улучшения общего самочувствия организма каждому человеку также рекомендуется соблюдать и другие простые правила: ложиться спать до десяти вечера и не пренебрегать физической активностью. Для занятий необязательно ходить в спортзал, можно выполнять упражнения и в домашних условиях.
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