Врач Ярцева объяснила, почему у людей все реже встречается весенний гиповитаминоз

За зимний период организм человека расходует витамины и питательные вещества, накопленные за лето. Бытует мнение, что их баланс не восстанавливается, поэтому в преддверии весны многие сталкиваются с гиповитаминозом. Это состояние организма, при котором наблюдается дефицит одного или группы витаминов. Как правило, он проявляется в виде повышенной слабости, сонливости, низкой работоспособности и частых респираторных заболеваниях. Врач-терапевт Ирина Ярцева опровергла данное суждение и объяснила корреспонденту ФАН, почему гиповитаминоз сейчас практически не встречается у людей.